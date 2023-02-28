Алексейчук (Климук) Зина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Климук Николай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1862 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 25 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно