Алексейчук (Климук) Зина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчук (Климук) Зина Николаевна

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Климук Николай Григорьевич

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
27.05.1862 ст.

Муж: Алексейчук Данила Федорович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 25 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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