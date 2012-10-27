Горкунов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоркунов Сергей Александрович

Горкунов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1959

Дата смерти

27.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1959

Отец: Горкунов Александр Иванович

Мать: Горкунова Анна Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1979

Сын: Горкунов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна

Рождение ребёнка
11.04.1984

Дочь: Савельева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна

Рождение ребёнка
06.09.1987

Сын: Горкунов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна

Смерть
27.10.2012