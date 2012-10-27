Горкунов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1959
Дата смерти27.10.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1959
Рождение ребёнка
13.08.1979
Сын: Горкунов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Дочь: Савельева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна
Рождение ребёнка
06.09.1987
Сын: Горкунов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Горкунова Ирина Рудольфовна
Смерть
27.10.2012