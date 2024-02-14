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(Шакирзянова) Халимя

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхетдинов Габдерахман

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шайхетдинов Фоат

Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шайхетдинов Самат

Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шайхетдинов Талгат

Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман

Смерть
Неизвестно

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