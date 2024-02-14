(Шакирзянова) Халимя
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шайхетдинов Фоат
Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шайхетдинов Самат
Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шайхетдинов Талгат
Отец ребёнка: Шайхетдинов Габдерахман
Смерть
Неизвестно