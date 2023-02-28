Титова (Филатова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1888
Дата смерти1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1888
Рождение ребёнка
13.06.1923
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1931
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Анна Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаплина Гранислава Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич
Смерть
1967