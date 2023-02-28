Титова (Филатова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Филатова) Александра Павловна

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Место рождения

Хомутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.03.1888

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1888

Отец: Филатов Павел Александрович

Мать: Филатова Ефалия Ивановна

Хомутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1923

Сын: Титов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Титов Александр Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1931

Сын: Титов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Василий Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Анна Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаплина Гранислава Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел Дмитриевич

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1967
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