Бабушкин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкин Павел Николаевич

Бабушкин Павел Николаевич

avatar

Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

20.02.1929

Дата смерти

20.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929

Отец: Бабушкин Николай Прокопьевич

Мать: Фомина Бабушкина Наталья Ивановна

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Качурина Балакирева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Качурин Николай Павлович

Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Качурин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качурина Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Бабушкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Бабушкина Анна

Смерть
20.03.2000
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close