Бабушкин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1929
Дата смерти20.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Качурина Балакирева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Качурин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Качурина Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабушкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Василий Павлович
Мать ребёнка: Бабушкина Анна
Смерть
20.03.2000
Бердск, город Бердск, Новосибирская область