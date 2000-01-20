Зеленцов Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцов Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1944

Дата смерти

20.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1983

Сын: Зеленцов Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Зеленцова Наталья Геннадьевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Наталья Геннадьевна

Смерть
20.01.2000
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