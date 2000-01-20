Зеленцов Валентин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1944
Дата смерти20.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1983
Сын: Зеленцов Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Зеленцова Наталья Геннадьевна
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2000