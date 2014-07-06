Комлева (Лупанова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Лупанова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1947

Дата смерти

06.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1969

Дочь: Комлева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Комлев Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1976

Дочь: Комлева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Комлев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Николай Иванович

Смерть
06.07.2014