Комлева (Лупанова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1947
Дата смерти06.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1969
Дочь: Комлева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Комлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1976
Дочь: Комлева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Комлев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2014