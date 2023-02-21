Держинская Ксения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Держинская Ксения Георгиевна

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

06.02.1889

Дата смерти

09.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1889 по 1911
Киев, Украина
Место жительства
С 1911 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1943 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.06.1951
Москва, город федерального значения Москва
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