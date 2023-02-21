Держинская Ксения Георгиевна
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения06.02.1889
Дата смерти09.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1889 по 1911
Киев, Украина
Место жительства
С 1911 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1943 по 1951
Смерть
09.06.1951