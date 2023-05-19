Пономарев Михаил Григорьев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения05.09.1818
Дата смерти17.09.1918
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1818
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
08.09.1818
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
17.09.1918