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Пономарев Михаил Григорьев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.09.1818

Дата смерти

17.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1818

Отец: Пономарев Григорий Родионов

Мать: Пономарева Ирина Корнеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
08.09.1818
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
17.09.1918