Власов Николай
Место рожденияКировская область, поселок Лытка
Дата рождения01.06.1943
Дата смерти10.10.2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943
Отец: Власов Дмитрий
Мать: Власова Александра
Кировская область, поселок Лытка
Рождение ребёнка
03.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина
Смерть
10.10.2010
Ростовская область, хутор Шаминка
Похороны
Неизвестно
Ростовская область, хутор Шаминка