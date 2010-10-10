Власов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Николай

Власов Николай

avatar

Место рождения

Кировская область, поселок Лытка

Дата рождения

01.06.1943

Дата смерти

10.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943

Отец: Власов Дмитрий

Мать: Власова Александра

Кировская область, поселок Лытка
Рождение ребёнка
03.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина

Смерть
10.10.2010
Ростовская область, хутор Шаминка
Похороны
Неизвестно
Ростовская область, хутор Шаминка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close