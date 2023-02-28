Игумнова (Яницкая) Ефросинья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения23.04.1899
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1899
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Смерть
1975
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край