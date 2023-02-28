Игумнова (Яницкая) Ефросинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова (Яницкая) Ефросинья Иосифовна

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Место рождения

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

23.04.1899

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1899

Отец: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Мать: Яницкая Надежда Игнатьевна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Смерть
1975
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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