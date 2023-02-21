Клименских Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименских Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
14.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименских Татьяна Олеговна