Клименских Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименских Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименских Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
14.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименских Татьяна Олеговна

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