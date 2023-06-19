Мальгин Николай Нестерович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мальгин Нестер
Мать: не указана
Военная служба
1916
79-й пехотный Куринский полк Дата выбытия 30.06.1916 Дата события 24.07.1916 Место события под г. Луцк Тип документа Уведомление о приеме раненого https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2278165... Показать все
Арест
02.10.1937
Смерть
Неизвестно