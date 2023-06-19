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Мальгин Николай Нестерович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мальгин Нестер

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Военная служба
1916
79-й пехотный Куринский полк Дата выбытия 30.06.1916 Дата события 24.07.1916 Место события под г. Луцк Тип документа Уведомление о приеме раненого https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2278165... Показать все
Арест
02.10.1937
Смерть
Неизвестно