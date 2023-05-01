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Rosman Morris

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Место рождения

Cook, Illinois, United States

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

01.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: Rasamacho / Rosman Abraham Rasamacho / Rosman/

Мать: (Gorelik) Frada / Freida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Abrosco, Inc, Agent, Riverwoods, Illinois, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1984
Место жительства
Между 01.08.1996 и 01.03.1998
Место жительства
01.12.1996
Место жительства
01.12.2004
Место жительства
28.02.2006
Смерть
01.05.2023
Похороны
Неизвестно

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