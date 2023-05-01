Rosman Morris
Место рожденияCook, Illinois, United States
Дата рождения07.08.1927
Дата смерти01.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Abrosco, Inc, Agent, Riverwoods, Illinois, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1984
Место жительства
Между 01.08.1996 и 01.03.1998
Место жительства
01.12.1996
Место жительства
01.12.2004
Место жительства
28.02.2006
Смерть
01.05.2023
Похороны
Неизвестно