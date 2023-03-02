Абрамович (Абрамович (Селезнева) Селезнева) Хиония Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович (Абрамович (Селезнева) Селезнева) Хиония Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Селезнев Федор Петрович

Мать: Елена Антоновна

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