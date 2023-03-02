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Абрамович (Абрамович (Селезнева) Селезнева) Хиония Федоровна
Абрамович (Абрамович (Селезнева) Селезнева) Хиония Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Пол
Женский
Отец
Селезнев Федор Петрович
1851 г.р.
Мать
(Селезнева) Елена Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Селезнев Федор Петрович
Мать:
Елена Антоновна
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