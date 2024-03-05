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Медведев Иван Фёдорович

Место рождения

Большой Рамыл, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

05.03.2024

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Медведев Фёдор Данилович

Мать: Медведева (Владимирова) Татьяна Ефремовна

Большой Рамыл, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.03.2024
Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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