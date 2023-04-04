Ильинская (Недрищева) Ольга Степановна
женский, родилась 11.12.1921
умерла 1981, Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
ОтецНедрищев Степан Павлович1889 г.р.
МатьНедрищева (Урываева) Татьяна Ивановна21.01.1902 г.р.
Супруги
Ильинский Сергей Иванович25.08.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Сергей Иванович
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1981
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область