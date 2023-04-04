Ильинская (Недрищева) Ольга Степановна 11.12.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильинская (Недрищева) Ольга Степановна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 11.12.1921

умерла 1981, Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Отец
Недрищев Степан Павлович1889 г.р.
Мать
Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна21.01.1902 г.р.
Супруги
Ильинский Сергей Иванович25.08.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921

Отец: Недрищев Степан Павлович

Мать: Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Сергей Иванович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
1981
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

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