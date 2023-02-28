Ваганова Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1879
Дата смерти05.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.11.1951