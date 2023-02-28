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Лядов Федор Калинникович

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Место рождения

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Лядов Калина Иванович

Мать: Лядова Неизвестно Неизвестно

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Лядова - Денисова Хиония Ивановна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1827 ст.

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Лядова - Денисова Хиония Ивановна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1843 ст.

Сын: Лядов Карп Федорович

Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова - Денисова Хиония Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова Марфа Севериановна

Смерть
Неизвестно
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