Лядов Федор Калинникович
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Лядова - Денисова Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1827 ст.
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Лядова - Денисова Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1843 ст.
Сын: Лядов Карп Федорович
Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Лядова Марфа Севериановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно