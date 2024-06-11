Самсоненко Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсоненко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсоненко Шнитова Анастасия Алексеевна

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