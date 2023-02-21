Рублёва (Ветошкина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва (Ветошкина) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ветошкин Яков Мартемьянович

Мать: Ветошкина Анастасия Савельевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рублёв Павел Аверьянович

Отец ребёнка: Рублёв Аверьян Агофонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Аверьян Агофонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Аверьян Агофонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Аверьян Агофонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Аверьян Агофонович

Смерть
2000
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