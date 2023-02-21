Рублёва (Ветошкина) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Рублёв Аверьян Агофонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000