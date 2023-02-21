Сокольникова (Халыева) Надежда Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольников Айсен Прокопьевич
Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольников Айтал Прокопьевич
Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокольникова Октябрина Прокопьевна
Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно