Сокольникова (Халыева) Надежда Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольникова (Халыева) Надежда Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольников Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольников Айсен Прокопьевич

Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольников Айтал Прокопьевич

Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокольникова Октябрина Прокопьевна

Отец ребёнка: Сокольников Прокопий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольников Прокопий Алексеевич

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