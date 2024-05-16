Ильин Михаил Прокопьевич 01.11.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Михаил Прокопьевич

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878 ст.

Отец: Ильин Прокопий Леонтьевич

Мать: Ильина (Сергеева) Федосья Тимофеевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
01.11.1878 Михаил Токм. Прокопий Леонтиев и Феодосия Тимофеева 01.11 Токм. Ефим Тимофеев и Леонтия Ильина дочь, Пераскева Леонтиева
Бракосочетание
13.01.1899 ст.

Жена: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
венчание 13.01.1899 г. Прокопия Леонтьева сын Михаил, 20 лет, и умерш. Михаила Захарова дочь Елизавета, 16 лет. Поручители Иван Данилов Егоров и Иларион Тимофеев Сергеей. Павел Григорьенв Захаров и А... Показать все
Бракосочетание
13.01.1899 ст.

Жена: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
13.01.1899 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Михаил,20 лет, первый брак и Села Токмакла умершего солдата Михаила Захарова дочь Елизавета,16 лет, первый брак По жениху и невесте: Иван... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Ильина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1903

Сын: Ильин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1909

Сын: Ильин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1911

Сын: Ильин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Ильин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Ильина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно

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