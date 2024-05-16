Ильин Михаил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.11.1878 ст.
01.11.1878 Михаил Токм. Прокопий Леонтиев и Феодосия Тимофеева 01.11 Токм. Ефим Тимофеев и Леонтия Ильина дочь, Пераскева Леонтиева
Бракосочетание
13.01.1899 ст.
венчание 13.01.1899 г. Прокопия Леонтьева сын Михаил, 20 лет, и умерш. Михаила Захарова дочь Елизавета, 16 лет. Поручители Иван Данилов Егоров и Иларион Тимофеев Сергеей. Павел Григорьенв Захаров и А... Показать все
Бракосочетание
13.01.1899 ст.
Жена: не указана
13.01.1899 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Михаил,20 лет, первый брак и Села Токмакла умершего солдата Михаила Захарова дочь Елизавета,16 лет, первый брак По жениху и невесте: Иван... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Ильина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1903
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1909
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1911
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1912
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Ильина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Ильина (Захарова) Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно