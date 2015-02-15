Панкратова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1928

Дата смерти

15.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1928

Отец: Пантратов Сергей Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1953

Сын: Поляничев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1956

Сын: Поляничев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий Васильевич

Смерть
15.02.2015