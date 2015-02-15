Панкратова Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1928
Дата смерти15.02.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1928
Отец: Пантратов Сергей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1953
Сын: Поляничев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1956
Сын: Поляничев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий Васильевич
Смерть
15.02.2015