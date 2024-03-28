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Домника Яковлевна

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Петр Константинович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1915

Сын: Чихачев Александр Петрович

Отец ребёнка: Чихачев Петр Константинович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Адриан Козьмин Чубаков, Матрена Константинова Чихачева
Смерть
Неизвестно

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