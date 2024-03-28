Домника Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1915
Сын: Чихачев Александр Петрович
Отец ребёнка: Чихачев Петр Константинович
Восприемники Адриан Козьмин Чубаков, Матрена Константинова Чихачева
Смерть
Неизвестно