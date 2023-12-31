Солущев Кирей Иванов
Место рожденияПолковая слобода
Дата рождения1680
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Солущев Иван Алексеев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Солущева Просковья
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Солущева Просковья
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1708
Сын: Солущев Марк Киреев
Мать ребёнка: Солущева Просковья
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1710
Сын: Солущев Илья Киреев
Мать ребёнка: Солущева Просковья
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1718
Сын: Солущев Иван Киреев
Мать ребёнка: Солущева Просковья
Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солущева Просковья
Смерть
1752
Полковая слобода