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Солущев Кирей Иванов

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

1680

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Солущев Иван Алексеев

Мать: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1704

Сын: Солущев Киприян Киреев

Мать ребёнка: Солущева Просковья

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1706

Сын: Солущев Гаврила Киреев

Мать ребёнка: Солущева Просковья

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1708

Сын: Солущев Марк Киреев

Мать ребёнка: Солущева Просковья

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1710

Сын: Солущев Илья Киреев

Мать ребёнка: Солущева Просковья

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1718

Сын: Солущев Иван Киреев

Мать ребёнка: Солущева Просковья

Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солущева Просковья

Смерть
1752
Полковая слобода
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