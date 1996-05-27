Бек Валерий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБек Валерий Геннадьевич

Бек Валерий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1996

Отец: Бек Геннадий Антонович

Мать: Бек Ольга Норбертовна