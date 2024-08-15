Соломания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Матвеевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Матвеевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1722

Муж: Терентий Матвеевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Терентий Матвеевич и его жена Соломания. Их дочери Анна, Дарья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Анисья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Матвеевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1724
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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