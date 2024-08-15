Соломания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Матвеевич
Бракосочетание
До 1722
Муж: Терентий Матвеевич
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Терентий Матвеевич и его жена Соломания. Их дочери Анна, Дарья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Анисья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Матвеевич
Смерть
После 1724