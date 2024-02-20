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Павличенко Варвара Саввична

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1843

Дата смерти

25.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Павличенко Кирилл Никитин

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Павличенко Василий Никитин

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пищима (Павличенко) Наталья Никитина

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1884

Дочь: Дудка (Павличенко) Соломония Никитична

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Павличенко Георгий Никитович

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Павличенко Григорий Никитин

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Павличенко Демьян Никитович

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Савченко (Павличенко) Улитта Никитична

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1892

Дочь: (Павличенко) Домникия Никитична

Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович

Смерть
25.10.1915

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