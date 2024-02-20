Павличенко Варвара Саввична
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1843
Дата смерти25.10.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Павличенко Кирилл Никитин
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Сын: Павличенко Василий Никитин
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Дочь: Пищима (Павличенко) Наталья Никитина
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Дочь: Дудка (Павличенко) Соломония Никитична
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Сын: Павличенко Георгий Никитович
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Сын: Павличенко Григорий Никитин
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Сын: Павличенко Демьян Никитович
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Дочь: Савченко (Павличенко) Улитта Никитична
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович
Дочь: (Павличенко) Домникия Никитична
Отец ребёнка: Павличенко Никита Иванович