Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сизова Агафья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сизов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ульяновская обл., Сурский р-н, д. Александрия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно