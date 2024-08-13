Власова (Власова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Власова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович