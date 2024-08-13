Власова (Власова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Власов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Власов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Власова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Власов Григорий Аврамович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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