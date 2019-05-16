Широчкина (Сучильникова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.12.1931
Дата смерти16.05.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1931
Отец: Сучильников Иван
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Широчкин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широчкин Геннадий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.2019
Причина смерти: Инсульт