Широчкина (Сучильникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широчкина (Сучильникова) Мария Ивановна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

05.12.1931

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1931

Отец: Сучильников Иван

Мать: Сучильникова Татьяна Ивановна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Широчкин Геннадий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широчкин Геннадий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.2019
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт