(Barlasova) Pozya Berkovna
женский, родилась 1880
умерла 1953, Moscow, Russia
ОтецBarlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
МатьBarlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Дети
Kharlamova (Barlasova) Anna (Hanna) Michailovna08.07.1915 г.р.
(Barlasova) Esfir (Fira) MikhailovnaНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Barlasova) Esfir (Fira) Mikhailovna
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lev Mikhailovich
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Belarus
Рождение ребёнка
08.07.1915
Дочь: Kharlamova (Barlasova) Anna (Hanna) Michailovna
Отец ребёнка: Barlasov Mendel
Vitebsk, Belarus
Смерть
1953
Moscow, Russia