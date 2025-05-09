(Barlasova) Pozya Berkovna 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Barlasova) Pozya Berkovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1880

умерла 1953, Moscow, Russia

Отец
Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
Мать
Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Дети
Kharlamova (Barlasova) Anna (Hanna) Michailovna08.07.1915 г.р.
(Barlasova) Esfir (Fira) MikhailovnaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)

Мать: Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra Zelikovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Barlasova) Esfir (Fira) Mikhailovna

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lev Mikhailovich

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Belarus

Рождение ребёнка
08.07.1915

Дочь: Kharlamova (Barlasova) Anna (Hanna) Michailovna

Отец ребёнка: Barlasov Mendel

Vitebsk, Belarus

Смерть
1953
Moscow, Russia

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