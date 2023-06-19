Федин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Федин Николай
Мать: Федина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1981
Сын: Федин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Федина Людмила
Перегребное, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
?.08.1987
Дочь: Супрун Анна Александровна
Мать ребёнка: Федина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федина Людмила