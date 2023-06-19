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Федин Александр Николаевич

Место рождения

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Федин Николай

Мать: Федина Клавдия Ивановна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1981

Сын: Федин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Федина Людмила

Перегребное, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
?.08.1987

Дочь: Супрун Анна Александровна

Мать ребёнка: Федина Людмила

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина Людмила