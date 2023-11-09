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Гончарова Наталья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 или 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: Белова Феодосья Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гончарова Анастасия Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гончарова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Гончарова Александра Давыдовна

Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
1933 или 1934

Сын: Гончаров Пётр Давыдович

Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Давыд Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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