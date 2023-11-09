Гончарова Наталья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 или 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1918
Дочь: Белова Феодосья Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гончарова Анастасия Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гончарова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Гончарова Александра Давыдовна
Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
1933 или 1934
Отец ребёнка: Гончаров Давыд Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно