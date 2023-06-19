Усынин Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: Усынин Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
07.04.1853 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Усынин Евстифий (Евстафий)
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
24.10.1858 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
27.05.1870 ст.
Дочь: Феодосия Петорвна
Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно