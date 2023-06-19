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Усынин Петр Семенович

Место рождения

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: Усынин Семен Васильевич

Мать: не указана

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: Усынин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1853 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Усынин Евстифий (Евстафий)

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.10.1858 ст.

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.

Сын: Усынин Василий Петрович

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1870 ст.

Дочь: Феодосия Петорвна

Мать ребёнка: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край