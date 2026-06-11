Булдаков Василий Иванов
мужской, родился 1802
умер Неизвестно
ОтецБулдаков (Булгаков) Иван Ильин1747 г.р.
МатьБулдакова (Мразова) Мелания Григорьева1749 г.р.
Супруги
Булдакова Авдотья1800 г.р.
Дети
(Булдакова) Степанида Васильева1818 г.р.
Булдаков Иван Васильевич1824 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булдакова Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Булдакова) Степанида Васильева
Мать ребёнка: Булдакова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Булдакова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Булдакова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Булдакова) Устинья Васильева
Мать ребёнка: Булдакова Авдотья
Смерть
Неизвестно