Булдаков Василий Иванов 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Булдаков Василий Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1802

умер Неизвестно

Отец
Булдаков (Булгаков) Иван Ильин1747 г.р.
Мать
Булдакова (Мразова) Мелания Григорьева1749 г.р.
Супруги
Булдакова Авдотья1800 г.р.
Дети
(Булдакова) Степанида Васильева1818 г.р.
Булдаков Иван Васильевич1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Булдаков (Булгаков) Иван Ильин

Мать: Булдакова (Мразова) Мелания Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Булдакова) Степанида Васильева

Мать ребёнка: Булдакова Авдотья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Булдаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Булдакова Авдотья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Булдаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Булдакова Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Булдакова) Устинья Васильева

Мать ребёнка: Булдакова Авдотья

Смерть
Неизвестно

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