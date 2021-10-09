Скляров Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкляров Владимир Владимирович

Скляров Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1957

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957

Отец: Скляров Владимир Федорович

Мать: Склярова Татьяна

Рождение ребёнка
24.12.1979

Сын: Скляров Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Склярова Эмма Витальевна

Рождение ребёнка
19.07.1983

Сын: Скляров Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Склярова Эмма Витальевна

Смерть
09.10.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.