Скляров Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1957
Дата смерти09.10.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957
Отец: Скляров Владимир Федорович
Мать: Склярова Татьяна
Рождение ребёнка
24.12.1979
Сын: Скляров Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Склярова Эмма Витальевна
Рождение ребёнка
19.07.1983
Сын: Скляров Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Склярова Эмма Витальевна
Смерть
09.10.2021