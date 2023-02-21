Вшивцева (Санзалова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Санзалова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Вшивцев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Орлова Ирина Васильева

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Нестерович

Смерть
После 1763
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