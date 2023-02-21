Вшивцева (Санзалова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Орлова Ирина Васильева
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763