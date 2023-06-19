Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Новоклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья Федотова

Отец ребёнка: Федот Анкиндинов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ермолай Федотов

Отец ребёнка: Федот Анкиндинов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семен Федотов

Отец ребёнка: Федот Анкиндинов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Василиса Федотова

Отец ребёнка: Федот Анкиндинов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Федот Анкиндинов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Анкиндинов

Смерть
Неизвестно