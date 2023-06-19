Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья Федотова
Отец ребёнка: Федот Анкиндинов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ермолай Федотов
Отец ребёнка: Федот Анкиндинов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семен Федотов
Отец ребёнка: Федот Анкиндинов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Василиса Федотова
Отец ребёнка: Федот Анкиндинов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Федот Анкиндинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Анкиндинов
Смерть
Неизвестно