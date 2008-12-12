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Кузнецова Светлана Владимировна
Кузнецова Светлана Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.2008
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Владимир Николаевич
Мать
Кузнецова Венера Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2008
Отец:
Кузнецов Владимир Николаевич
Мать:
Кузнецова Венера Васильевна
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