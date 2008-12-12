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Кузнецова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2008

Отец: Кузнецов Владимир Николаевич

Мать: Кузнецова Венера Васильевна