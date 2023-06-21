Бескровная Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1961
Сын: Бескровный Олег Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1961
Сын: Бескровный Игорь Викторович
Отец ребёнка: Бескровный Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Бескровная Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Бескровный Виктор Григорьевич
Смерть
Неизвестно