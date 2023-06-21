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Бескровная Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1961

Сын: Бескровный Олег Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1961

Сын: Бескровный Игорь Викторович

Отец ребёнка: Бескровный Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Бескровная Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Бескровный Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно