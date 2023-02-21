Балдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Балдунов Иван Балданович

Мать ребёнка: Шагай

улус Улан-Нур (около д. Онгой) Осинский район
Рождение ребёнка
21.07.1905

Дочь: Балдунова Елена Балдановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скольжикова Мария Балдановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдунова Бамбгыр Балдановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдунова Батай Балдановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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