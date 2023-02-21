Балдан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Шагай
улус Улан-Нур (около д. Онгой) Осинский район
Рождение ребёнка
21.07.1905
Дочь: Балдунова Елена Балдановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скольжикова Мария Балдановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдунова Бамбгыр Балдановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдунова Батай Балдановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно