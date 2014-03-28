Скоробогатова (Михайлова) Алимпиада Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Михайлова) Алимпиада Харлампиевна

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Место рождения

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск

Дата рождения

06.08.1925

Дата смерти

28.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1925

Отец: Михайлов Харлампий Петрович

Мать: Михайлова Пелагея Яковлевна

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Мухина Ольга Антониновна

Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
14.05.1964

Дочь: Минченко Наталья Антониновна

Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Александр Антонинович

Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Антонин Петрович

Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
28.03.2014
Беларусь город Минск
Причина смерти: Последствия ОНМК
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