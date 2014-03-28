Скоробогатова (Михайлова) Алимпиада Харлампиевна
Место рожденияСССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Дата рождения06.08.1925
Дата смерти28.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1925
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Мухина Ольга Антониновна
Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
14.05.1964
Дочь: Минченко Наталья Антониновна
Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Александр Антонинович
Отец ребёнка: Скоробогатов Антонин Петрович
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
28.03.2014
Беларусь город Минск
Причина смерти: Последствия ОНМК