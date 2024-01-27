Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
1927

Сын: Богданов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

Китово, Салганский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

Смерть
Неизвестно
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