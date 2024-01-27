Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богданов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай
Китово, Салганский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Богданов Николай
Смерть
Неизвестно