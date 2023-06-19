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Бернацкий Вячеслав Витальевич

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Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

16.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.11.2009

Сын: Бернацкий Максим Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.2011

Дочь: Бернацкая Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.2014

Дочь: Бернацкая Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана