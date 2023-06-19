Бернацкий Вячеслав Витальевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.2009
Сын: Бернацкий Максим Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.2011
Дочь: Бернацкая Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.2014
Дочь: Бернацкая Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана