Перевозников Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозников Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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