Дорошенко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1979
Сын: Дорошенко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна
Рождение ребёнка
26.02.1981
Сын: Дорошенко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна
Рождение ребёнка
25.02.1983
Дочь: Казаку Дорошенко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна
Смерть
Неизвестно