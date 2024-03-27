Дорошенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна

Рождение ребёнка
03.06.1979

Сын: Дорошенко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна

Рождение ребёнка
26.02.1981

Сын: Дорошенко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна

Рождение ребёнка
25.02.1983

Дочь: Казаку Дорошенко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна

Смерть
Неизвестно

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