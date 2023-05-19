Некрасова (-) Авдотья Федоровна
Место рождениязубцовский уезд деревня
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно