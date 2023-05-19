Некрасова (-) Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Авдотья Федоровна

Некрасова (-) Авдотья Федоровна

Место рождения

зубцовский уезд деревня

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Роман Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно