Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.?

Отец: не указан

Мать: Ловцова Татьяна Николаевна